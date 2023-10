Un proiect de lege depus la Senat propune instituirea unei zile comemorative numita "Ziua Parintilor de ingeri" pentru a onora copiii decedati in timpul sarcinii, la nastere sau pana la varsta majoratului. Acest proiect prevede oferirea de consiliere psihologica gratuita pentru parintii care au trecut prin aceasta trauma. Ziua de comemorare ar urma sa fie celebrata in fiecare an pe 15 octombrie, daca initiativa va fi adoptata.Demersul are ca scop estomparea efectelor unui astfel de eveniment ... citeste toata stirea