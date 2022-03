Ziua Politiei Romane, de Buna Vestire. 200 de ani de atestare documentara a acestei institutii

In fiecare an, in data de 25 martie, sarbatorim Ziua Politiei Romane. Anul acesta, ziua este una cu o incarcatura simbolica deosebita pentru efectivele Politiei Romane, intrucat se implinesc 200 de ani de atestare documentara a acestei institutii. Data de 25 martie a fost aleasa drept simbol al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat si pe actualul drapel al Politiei Romane. Acum doua secole, domnitorul Esarii Romanesti, Dimitrie Ghica, a inmanat Marelui Aga ... citeste toata stirea