Remus Bertea (25 de ani), politistul din Brasov arestat joi, 7 septembrie, pentru trafic si consum de droguri, ar fi fost dealer de stupefiante renumit in zona. A livrat droguri chiar si in timpul servicului, spun anchetatorii. Cei mai buni prieteni ai agentului ar fi fost la randul lor traficanti (8 dintre ei arestati in aceeasi zi cu el). Se afisau impreuna in public sau in filmari postate pe retelele sociale.Pana in 5 septembrie angajat la Sectia 5 de Politie Brasov, agentul Remus Bertea a ... citeste toata stirea