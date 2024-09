Ziua Pompierilor va fi sarbatorita in acest an de ISU Brasov la Zarnesti!

De ziua lor, pompierii brasoveni isi deschid portile tuturor subunitatilor din judet pentru toti cei curiosi sa vada tehnica de interventie in cazul situatiilor de urgenta. "Vineri, 13 septembrie, in intervalul orar 12.00 - 15.00, se va organiza Ziua Portilor deschise la sediile subunitatilor de pompieri din judetul nostru. Pompierii au pregatit o expozitie cu tehnica aflata in dotare si cu accesoriile folosite la interventie pentru cei care doresc sa le treaca pragul in aceasta zi aniversara. ... citește toată știrea