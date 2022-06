,,Ziua portilor deschise", 6 ani de la operationalizarea punctului de lucru Feldioara al ISU Brasov

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a luat decizia de a infiinta un punct de lucru la Feldioara, pentru reducerea timpului de raspuns, pentru cresterea sigurantei cetatenilor si protectia comunitatii. Acest punct de lucru functioneaza in subordinea Detasamentului 1 de Pompieri Brasov. La Feldioara sunt operative o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. In ultimii sase ani, in zona respectiva s-a actionat la 4031 interventii iar pe timpul ... citeste toata stirea