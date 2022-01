Ziua portilor deschise in... online, sambata, la Teatrul pentru Copii "Arlechino"

Teatrul pentru Copii "Arlechino" din Brasov va marca Ziua Culturii Nationale, sambata, in online. Evenimentul, devenit deja o traditie, la cea de-a XII-a editie, isi propune apropierea de teatru si de artistii sai a publicului brasovean de toate varstele si patrunderea acestuia in spatele culiselor. "Deoarece in continuare traversam o perioada dificila si tinand cont de restrictiile impuse, anul acesta vom sarbatori Ziua Portilor ... citeste toata stirea