Duminica, 6 octombrie este Ziua Portului Traditional la Calbor, editia a VI-a. Pentru a-si arata pretuirea si recunostinta pentru mostenirea primita de la inaintasi, satenii din satul Calbor isi vor imbraca duminica straiele populare, pentru a marca cum se cuvine aceasta zi."In satul Calbor, an de an, se organizeaza Ziua Portului Traditional, in cadrul caruia oamenii vin imbracati in haine populare la biserica pentru ca noi ... citește toată știrea