"Ziua Stejarului", astazi, la Mercheasa: Zboruri cu balonul cu aer cald, tururi ghidate si ateliere de olarit. Programul complet al festivalului

Asociatia Carpaterra organizeaza a 7-a editie a Festivalului "Ziua Stejarului" in localitatea Mercheasa, comuna Homorod din judetul Brasov.Ziua Stejarului, de la Mercheasa, are loc sambata, 19 octombrie 2024, eveniment care are ca scop dezvoltarea calitatii vietii localnicilor prin cultura.Festivalul este dedicat atractiei localitatii, reprezentate de Stejarul Secular din Mercheasa (avand varsta estimata la peste 900 de ani si o circumferinta de 9,3 m).In acest an, organizatorii vor sa