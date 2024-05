Ziua tatalui, si la noi

Duminica, 12 mai 2024, s-a sarbatorit Ziua tatalui in Romania. Aceasta zi este marcata, conform prevederilor legii in vigoare (Legea nr. 319/2009), in cea de-a doua duminica a lunii mai. Propunerea legislativa - Legea nr. 319/2009 - pentru instituirea Zilei tatalui si a Zilei Mamei a fost adoptata de Senat la 9 iunie 2009 si de Camera Deputatilor la 29 septembrie 2009. A fost promulgata prin Decretul nr. 1468 din 13 octombrie 2009. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 694 din 15 ... citește toată știrea