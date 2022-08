Zona Modarom - Star redevine pietonala, timp de cateva zile

Bulevardul Eroilor, intre Modarom si Star, redevine pietonal in a doua editie Street Delivery, in cadrul Forumului Oraselor Verzi.Potrivit Primariei Brasov, Bulevardul Eroilor, intre Modarom si Star, va fi din nou redat circulatiei pietonilor, pentru cea de-a doua editie a Street Delivery Brasov, la Forumul Oraselor Verzi.Evenimentul se va desfasura din 8 septembrie ora 18.00 si pana in 12 septembrie, ora 03.00.Tema de lucru din acest an este Spatiul Comun (Shared Spaces), cu proiecte de ... citeste toata stirea