De la 1 martie, Zoo Brasov a trecut la programul de vara. Mai exact, are deschis pentru vizitare pana la ora 19:00, in loc de ora 18:00, in perioada sezonului de iarna. Astfel, gradina va deschisa de marti pana duminica, in intervalul 09:00-19:00. Luni este inchis, dar in perioadele de vacante scolare si in sarbatorile legale care coincid cu zilele de luni, Gradina Zoologica este deschisa publicului. Ultimele bilete se pun in vanzare la 18:15.Modificari, de la 1 martie, sunt si la tarife. ... citește toată știrea