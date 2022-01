Zoritorii din Rasnov si-au reluat obiceiul si au colindat orasul. Banii stransi i-au impartit familiilor nevoiase

Dupa ce in perioada sarbatorilor de iarna, zoritorii au colindat pe la casele rasnovenilor, tinerii s-au adunat sa sarbatoreasca inceputul de an. Sambata seara, cu sprijinul Primariei Rasnov a avut loc traditionalul Bal al Zoritorilor. Ca in fiecare an, voia buna a fost la ea acasa, iar tinerii si nu numai ei s-au simtit extraordinar. La finalul balului, participantii au pus deoparte mai multe meniuri, iar a doua zi zoritorii rasnoveni au impartit pachetele cu mancare familiilor nevoiase din ... citeste toata stirea