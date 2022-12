Zuckerberg a anuntat lansarea avatarurilor pe WhatsApp

Mark Zuckerberg a anuntat, astazi, lansarea avatarurilor pe WhatsApp, oferind utilizatorilor o noua modalitate rapida si distractiva de a intra in legatura cu prietenii si familia.Iata postarea lui Mark de pe Facebook: "Aducem avatarurile pe WhatsApp! Acum va puteti folosi avatarul ca sticker in chat. Mai multe forme vor fi disponibile in curand in toate aplicatiile noastre".Utilizatorii pot sa creeze un avatar personalizat si sa-l foloseasca ca fotografie de profil pe WhatsApp, in locul ... citeste toata stirea