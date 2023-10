Pasagerul cu numarul 50.000 din istoria Aeroportului International Brasov a aterizat luni, 9 octombrie, la ora 15.25, pe pista de la Ghimbav, numarandu-se printre calatorii cursei Dan Air Stuttgart - Brasov. Cursa aeriana ar fi trebuit sa aterizeze la Ghimbav la ora 13.40, insa acest lucru nu a fost posibil din cauza faptului ca a decolat cu intarziere din Germania.Nascut in Bistrita, stabilit de 40 de ani in GermaniaNorocosul pasager 50.000 este Alexandru Rus, nascut in Bistrita si ... citeste toata stirea