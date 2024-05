1.443 de ucraineni someri

Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), 22.165 cetateni ucraineni s-au inregistrat in evidentele agentiilor teritoriale pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesionala si de mediere a muncii, in perioada 24.02.2022-29.04.2024.Cei mai multi cetateni ucraineni refugiati inregistrati in evidentele Somajului au fost in judetele: Constanta (5.381), Bucuresti (5.153), Ilfov (1.800), Maramures (1.444), Brasov (1.443), Suceava (849), Galati (812), ... citește toată știrea