Desi suntem in toiul verii, hotelierii de la munte au scos pe piata pachetele pentru sarbatorile de iarna. Romanii care vor sa petreaca Craciunul sau Revelionul in statiunile montane trebuie sa puna bani deoparte de pe acum. De exemplu, pachetele de Revelion in Poiana Brasov ajung si pana la 2.350 de euro, la un hotel de patru stele. In jur de 1.900 de euro va costa vacanta de anul nou la o unitate de cazare din Azuga, iar la Sinaia sejurul pentru noaptea dintre ani ajunge la 1.845 de euro. In ... citeste toata stirea