1 an in forja, cat 2 la pensie

O propunere legislativa ce vizeaza introducerea anumitor activitati din sectorul constructiilor de masini in categoria locurilor de munca in conditii speciale va oferi posibilitatea ca o noua serie de salariati sa se poata pensiona mai repede. Proiectul a primit luni, 7 martie, votul senatorilor si se indreapta acum catre votul decisiv din Parlament, cel al deputatilor, urmand sa intre in vigoare dupa ce va fi promulgata de catre presedintele Romaniei.Propunerea legislativa, care merge acum ... citeste toata stirea