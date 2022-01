1 din 10 aleg Brasovul

In luna noiembrie, judetul Brasov era al doilea din tara in ce priveste numarul de turisti, dupa Municipiul Bucuresti, loc ocupat si in primele 11 luni. Mai mult de unul din 10 turisti cazati la hotelurile din tara a ales Brasovul. Cresterile fata de anul trecut sunt semnificative, atat in cazul turistilor romani, cat si in ce priveste numarul de straini care au vizitat judetul.In primele 11 luni ale anului trecut, una din opt sosiri in Romania ale turistilor a fost in judetul Brasov. Fata de ... citeste toata stirea