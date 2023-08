Peste jumatate dintre companii (57%) spun ca vor reduce sau nu vor mai creste valoarea nominala a tichetelor de masa oferite angajatilor in contextul introducerii unei taxari suplimentare cu 10% pentru CASS, iar 23% dintre firme le vor anula, arata un studiu realizat de Cult Research.Studiul mai arata ca aproape o treime dintre companiile care acorda acest tip de tichete nu vor mai lua in calcul pentru urmatoarea perioada cresteri salariale ale angajatilor, in cazul in care taxa de 10% este ... citeste toata stirea