1010 controlati, 978 au probleme!

In prima jumatate a lunii aprilie 2024, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, la nivelul intregii tari, ample actiuni de control care au vizat verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale in domeniu, la comercializarea legumelor si fructelor proaspete in magazine alimentare, hipermarketuri si supermarketuri, piete agroalimentare, depozite si piete en-gros.Cu acest prilej, au fost controlati 1.010 operatori economici, la 978 dintre acestia ... citește toată știrea