11 milioane de lei, pentru renovarea Bastionului Postavarilor

Preluat in urma cu mai multi ani de Primaria Brasov de la Consiliul Judetean Brasov, Bastionul Postavarilor de pe aleea de sub Tampa va intra in reabilitare. Valoarea lucrarilor este estimata la 11.604.610 lei, iar indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei vor fi supusi aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta din 25 aprilie.Prin acest proiect vor fi realizate reparatii la cladire si vor reamenajate spatii muzeale, o cafenea sau ceainarie, un punct de informare si un ... citește toată știrea