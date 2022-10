15 - 16 octombrie: Brasovenii, asteptati sa scape de deseurile electrice inutile

Brasovenii vor putea scapa in perioada 15 - 16 octombrie de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) in 16 puncte din oras, dar vor putea si sa solicite ridicare de acasa. Campania este organizata de Ecotic, Primaria Brasov, Eco Civica Center si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI ISO Mediu Brasov.Pentru a se debarasa de aceste deseuri, in municipiul Brasov vor fi amenajate 16 puncte de colectare, care vor functiona intre orele 10.00 - 17.00. Iar pentru deseurile ... citeste toata stirea