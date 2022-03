17.442 brasoveni au fost in "somaj Covid" in 2021. Alti 2.807 - in "concediu scolar"

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov a platit in 2021, in total, peste 56 de milioane de lei pentru masurile guvernamentale decise in contextul pandemiei de COVID-19, beneficiari fiind un numar de 4565 de societati economice si, respectiv, peste 42.000 de persoane, reiese din Raportul de activitate al AJOFM pe anul trecut, prezentat in sedinta de marti a Colegiului Prefectural Brasov, potrivit Agerpres.Din aceasta suma, 27,2 milioane de lei a reprezentat somajul ... citeste toata stirea