191 de blocuri din Brasov au depus dosarul pentru eficientizare energetica cu zero costuri

Asociatiile de proprietari care doresc reabilitarea termica a blocului au putut depune documentatia pentru a beneficia de bani nerambursabili prin programul de reabilitare termica in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C5 - Valul Renovarii.Pana la termenul limita stabilita in municipiul Brasov, 191 de asociatii de proprietari depusesera documentatia la Primarie. Practic vorbim de peste 12% dintre cele 1.560 de asociatii de proprietari inregistrate in ... citeste toata stirea