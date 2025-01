2,65% - rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Brasov in luna decembrie 2024

La sfarsitul lunii decembrie 2024 in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov erau inregistrati 6.850 someri (din care 3.013 femei), rataomajului fiind de 2,65%.Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 2,63%, in luna decembrie acest indicator a inregistrat o crestere cu 0,02 pp.Din totalul de 6.850 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Brasov, 973 persoane erau beneficiare de ... citește toată știrea