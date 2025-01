2 camere la Brasov, de la 12.070 la 109.000 euro. Pretul apartamentelor a crescut de 13 ori in ultimii 25 de ani.

Pretul apartamentelor vandute in Romania a crescut de 13 ori in ultimii 25 de ani, iar chiriile nu au tinut pasul cu majorarea acestor preturi, reiese dintr-o analiza de specialitate a Imobiliare.ro.BrasovPotrivit cercetarii, in Brasov, pentru un apartament cu doua camere, pozitionat central, se plateau la inceputul anului 2000 aproximativ 12.070 de euro. La ora actuala, un apartament similar poate fi cumparat cu 109.000 de euro.Totodata, un apartament cu doua camere se inchiria in orasul ... citește toată știrea