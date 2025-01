2 camere, sub 120.000 de euro. Casa ideala in 2025

Apartamentele cu 2 camere aflate in marile orase din tara sunt cele mai populare locuinte in 2025 in randul cumparatorilor (33%, potrivit unui sondaj Imobiliare.ro). Pentru a fi considerate ideale, acestea trebuie sa fie dotate cu centrala termica (73%), sa fie localizate intr-o zona care dispune de conexiuni bune la reteaua de mijloace de transport in comun (60%), intr-un bloc care le ofera proprietarilor acces la un loc de parcare sau la un garaj (54%). Interesant este si 5% cauta casa cu ... citește toată știrea