2 din 10, demisia "la nervi"

Trendul "The Great Resignation", botezat la noi "Marea Demisioneala", prezent in SUA si Europa de Vest, incepe sa patrunda si in Romania, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare online eJobs, care arata ca 21% dintre angajati si-ar da demisia de la jobul actual fara sa aiba un plan de rezerva. Pe de alta parte, restul de 79% dintre respondentii studiului sunt mai cumpatati si spun ca ar ramane la jobul actual pana cand ar gasi o noua oportunitate profesionala.In acelasi timp, ... citeste toata stirea