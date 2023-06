Un litigiu intre Primaria Brasov si o persoana fizica in ceea ce priveste terenul pe care a fost edificata biserica greco-catolica Sfantul Petru de pe strada Zizinului a fost transat in instanta dupa aproximativ 7 ani de procese. Practic, proprietarul terenului de sub biserica primise din partea Primariei la schimb un teren in Racadau, respectiv cel din vecinatatea Scolii 4 cunoscut drept zona de derdelus.In 2015, proprietarul a incercat sa demareze un proiect imobiliar, care a fost blocat ... citeste toata stirea