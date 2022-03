2022, an de cotitura? Pro sau contra revenirii la "centralizat", ce spun brasovenii cu sau fara centrala termica acasa

Cresterile foarte mari de pret la energie creeaza probleme atat firmelor, cat si populatiei. La Brasov, directorul Tetkron, Mircea Marin, spune ca, in cazul celor care sunt bransati la sistemul centralizat, costurile sunt la jumatate, comparativ cu cei care au centrale de apartament."Pentru un apartament cu trei camere, care are centrala proprie, costul incalzirii pentru o luna de iarna - ma refer la luna ianuarie, de anul acesta - este undeva in jur de 170, 180 de lei, pe cata vreme, la un ... citeste toata stirea