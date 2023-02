2022, "an de frana" in constructii, la Brasov

La Brasov se construieste mai putin! Potrivit datelor oferite de Directia Judeteana de Statistica, numarul de autorizatii de constructie din 2022 a scazut cu aproape un sfert fata de anul precedent."In ultimii ani, asa cum se vede si cu ochiul liber, numarul de autorizatii de constructie a fost in crestere, doar ca, in ultima perioada, numarul acestora a inceput sa scada in judetul Brasov. Numarul de autorizatii din intreg anul 2022 a fost mai mic cu aproximativ 24% in ... citeste toata stirea