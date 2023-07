Gala Excelentei in Afaceri a adus un numar mare de firme brasovene cu activitate meritorie in 2022. Aceasta si pentru ca, pentru prima data, judetul nostru a avut cea mai mare crestere economica dintre toate judetele tarii, in 2022. Fata de anul precedent, economia judetului Brasov a crescut cu 7,9%, mult peste media nationala de 4,8%. Cu acest procent, judetul nostru a depasit Bucurestiul si Constanta. In schimb, judetul nostru mai are de recuperat la Produsul Intern Brut si la salariul mediu ... citeste toata stirea