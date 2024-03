2024: 450.000 de pasageri. 2025: 1.000.000

Consilierii judeteni au dezbatut in sedinta de joi, 28 martie, un proiect de hotarare ce vizeaza aprobarea bugetului regiei care opereaza Aeroportul International Brasov - Ghimbav. Astfel, pentru acest an, pe baza estimarilor facute de catre regie, a fost aprobat un buget de cheltuieli si venituri totale in valoare de 47.823.540 lei. De altfel, in anul 2024 este estimat un numar total de pasageri de 449.169.Cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 38.913.540 lei, vor fi asigurate din ... citește toată știrea