2031, anul cu "autostrada in fiecare judet"

Fiecare judet din Romania va avea in 2031 autostrada sau drum expres, daca pastram acest ritm si, bineinteles, daca si finantarile si contextul international vor permite mentinerea unui ritm de dezvoltare accentuat, a declarat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ionel Scriosteanu. Potrivit acestuia, tinta pentru 2025 este darea in trafic a unui numar de 250 de kilometri de autostrada si drum expres si, astfel, depasirea bornei de 1.500 de kilometri de autostrada ... citește toată știrea