21 de "puturosi" sau "cei mai buni"? Directorul de la RIAL, acuzat ca a dat afara pe toti cei care-i stateau in cale

RIAL-ul, societatea din subordinea Primariei Brasov, are mai putin cu 21 de angajati. Au fost concediati la finalul anului trecut. Unii au incheiat deja perioada de preaviz, altii urmeaza sa o incheie in aceste zile. Reprezentantii angajatilor sustin ca au fost concediati dupa ce s-ar fi cerut drepturile restante."Noi am fost mai vocali (...) ne-am cerut drepturile, ei nu ni le-au dat: niste prime de vacanta, de Paste, de Craciun, inca o prima de Paste de acum doi ani. I-am si dat in judecata, ... citeste toata stirea