23 de persoane s-au inscris la concursul pentru ocuparea locurilor din CA-ul Companiei Apa Brasov. Juristi, profesori, jurnalisti...

23 de persoane s-au inscris in concursul pentru ocuparea celor 5 locuri din Consiliul de Administratie al Companiei Apa Brasov. Bataia este destul de mare si pentru ca veniturile obtinute din simpla prezenta ca membru in acest CA sunt destul de importante. La nivelul anului trecut, un simplu membru al CA a primit 54.000 de lei, fara a fi nevoiti sa fie prezenti zi de zi in activitatea companiei.Interesant este ca in cursa s-au inscris juristi, profesori si chiar si un jurnalist - Florea ... citește toată știrea