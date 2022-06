26,5 milioane de lei pentru achizitia de echipamente IT pentru profesorii si elevii din Brasov

Primaria Brasov a lansat zilele acestea licitatia pentru achizitia de echipamente IT pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Brasov. Este vorba despre achizitia de table interactive, proiectoare si ecrane de proiectie; camere web, laptopuri, tablete grafice si desktopuri.Fondurile necesare acestei achizitii vor fi asigurate prin intermediul unei finantari europene nerambursabile, finantare in cadrul careia Municipalitatea a ajuns in faza de precontractare, dupa ce, ... citeste toata stirea