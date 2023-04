Problema afectiunilor psihice a devenit subiect de discutie in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov 26 aprilie. Astfel, consilierul local Marius Potea (PSD) a propus acordarea unor vouchere de 3.000 de lei pentru brasovenii care au aceasta afectiune. "Aceste vouchere ar urma sa fie folosite pentru sedinte de terapie. Am discutat cu specialisti in domeniu, iar ei mi-au spus ca suma amintita ar ajunge pentru 10 - 15 ... citeste toata stirea