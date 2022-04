3,3 milioane de lei pentru 7 case de vacanta in zona Glajarie din Rasnov

Zona Glajarie din Rasnov continua sa se extinda din punct de vedere imobiliar, noi investitii urmand demareze anul acesta. Unul dintre proiecte ar urma sa fie realizat de catre compania brasoveana de constructii Tecton Trust SRL, care vrea sa amenajeze pana in septembrie anul viitor 7 noi vile, in prezent fiind in curs de obtinere autorizatiile de construire.In vederea inceperii lucrarilor, compania a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov documentatiile aferente obtinerii avizului ... citeste toata stirea