Castigul salarial mediu net a fost, in iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), fata de valoarea consemnata in luna precedenta, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). In ceea ce priveste castigul salarial mediu brut, acesta a avut valoarea de 6.413 lei, in iunie anul curent, cu 55 lei (+0,9%) mai mare decat in luna mai 2022, scrie Agerpres.Valorile cele mai mari ale ... citeste toata stirea