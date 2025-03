3 ani pentru extinderea strazii 13 Decembrie din Brasov. Investitia este estimata la 55 milioane de lei, banii vin de la bugetul de stat

Consiliul Local Brasov va vota in sedinta de plen de miercuri, 19 martie, includerea proiectului de extindere a strazii 13 Decembrie in Programul National de Dezvoltare Locala II, in vederea finantarii lucrarilor de la bugetul de stat. Planul municipalitatii brasovene este ca strada 13 Decembrie sa fie extinsa la 4 benzi, pe tronsonul cuprins intre strada Vasile Goldis si str. Orizontului (iesirea spre Sanpetru). De asemenea, prin acest proiect include si modernizarea strazii Vasile Goldis. ... citește toată știrea