3 santiere Lidl in Brasov

Lidl a reluat procesul de expansiune la nivelul municipiului Brasov si are in lucru, la acest moment, trei noi magazine. Daca in cazul supermarketului amenajat langa terminalul RATBV Poienelor sunt sanse de deschidere in acest an, in cazul celorlalte doua, de la Fartec si din noua zona rezidentiala a cartierului Tractorul, lucrarile au demarat abia luna trecuta.Astfel, in cazul magazinului ce se amenajeaza in proximitatea strazii Nicolae Labis, la inceputul lunii trecute a fost instalata ... citește toată știrea