30 de ani de Protectia Consumatorului

In urma cu 30 de ani, in Romania lua fiinta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului. In cele trei decenii de cand exista institutia, romanii au invatat multe despre drepturile lor in calitate de consumatori si s-au adresat Protectiei Consumatorului in momentele in care le-au fost incalcate aceste drepturi."Astazi (marti, 15 martie - n.r.), ANPC implineste 30 de ani de activitate! Activitate intensa, in vederea sprijinirii si protejarii consumatorilor care ni se adreseaza cu ... citeste toata stirea