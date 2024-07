32 de noi hale la periferia cartierului Triaj din Brasov

Parcul industrial care s-a dezvoltat in ultimii ani la periferia cartierului Triaj din Brasov, pe strada Narciselor, are in plan o noua expansiune. Administratorul parcului are in plan constructia a 32 de noi hale, in prezent fiind in curs de derulare procedurile de avizare a lucrarilor. In conformitate cu memoriul depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov in vederea obtinerii avizului de specialitate, investitia va totaliza 22.399.200 lei. Halele vor fi de doua tipuri, de 29.70m x 20. ... citește toată știrea