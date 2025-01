33 de vami s-au inchis de la 1 ianuarie

33 de puncte de trecere a frontierei s-au inchis de la 1 ianuarie 2025, odata cu intrarea Romaniei in Spatiul Schengen cu granitele terestre. Este vorba despre 17 puncte de trecere rutiere si feroviare de la frontiera cu Ungaria si alte 14 de la granita cu Bulgaria. Astfel, de la 1 ianuarie, nu se vor mai face controale la frontierele cu cele doua tari decat in mod aleatoriu.La miezul noptii, la trecerea in 2025, la Vama Nadlac, conducerea Inspectoratului General al Politiei de Frontiera a ... citește toată știrea