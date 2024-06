330 de lei/luna, timp de sase luni. Daca nu continua scoala si nu gasesc unde sa lucreze

Absolventii de invatamant din promotia 2024 se pot inregistra in evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov si la punctele de lucru in raza carora isi au domiciliul si pot primit 330 de lei pe luna, timp de sase luni, daca nu isi gasesc un loc de munca sau daca nu isi continua scoala."Prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, conform legislatiei in vigoare, in una dintre ... citește toată știrea