372 de persoane s-au angajat in ianuarie cu sprijinul AJOFM

In luna ianuarie 2025, 372 de persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Brasov, in luna ianuarie. 54 sunt tineri sub 25 de ani (54 tineri NEET), 159 persoane au peste 45 de ani, 83 persoane au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 37 persoane cu varsta intre 30 - 35 de ani, iar 39 persoane au intre 25 si 30 de ani.In functie de zona de rezidenta, din totalul persoanelor incadrate in munca, 248 persoane provin din mediul urban, iar 124 persoane sunt din mediul rural