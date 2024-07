4,3 milioane de lei, un bloc cu 43 de apartamente

Comuna Sanpetru ramane atractiva din punct de vedere imobiliar, astfel ca fostele parcele agricole se transforma de la un an la altul in noi zone rezidentiale. Una dintre zonele vizate de noi dezvoltari a fost si strada Orizontului care are acces direct in municipiul Brasov, respectiv se intersecteaza cu strada 13 Decembrie.In zona, un dezvoltator a construit deja mai multe blocuri, iar parcelele libere sunt vizate de investitii imobiliare si ale altor firme. Recent, o companie de constructii ... citește toată știrea