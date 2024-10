4.400 de euro/luna, sofer de autobuz

Pe o platforma de recrutare, o companie a anuntat ca vrea sa angajeze soferi de autobuz in Germania. Salariul este de 4.400 de euro /luna, insa cei care vor sa se angajeze trebuie sa mai indeplineasca unele conditii. Astfel, se cere permis de conducere valabil in UE sau SEE, categoria D1, D1E, D sau DE, scrie Newsweek.ro. De asemenea, este nevoie de certificatul de atestare profesionala pentru transportul de persoane UE sau SEE.Insa nu este vorba despre un job simplu. Se mai cere ... citește toată știrea