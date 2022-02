4.500 de euro de la stat, pentru fertilizare in vitro, pana la 45 de ani

Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse anunta ca a pus in dezbatere publica proiectul privind acordarea de sprijin financiar din partea statului pentru femeile care vor sa faca fertilizare in vitro, una dintre propuneri fiind cresterea varstei maxime de la 40 la 45 de ani. "Suma decontata este 4.500 de euro, echivalentul in lei, si se pot inscrie in program cupluri casatorite sau nu, dar si femeile singure. Se va legaliza si in tara noastra transplantul de material genetic, ... citeste toata stirea